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«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX

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Фото: ТАСС/Zuma
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Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX. Эти данные во вторник, 27 августа, подтвердил представитель «дочки» госкорпорации, передает ТАСС.

Ранее во вторник газета Financial Times сообщила, что «Авиакапитал-Cервис» подала в окружной суд округа Кук американского штата Чикаго иск против Boeing. Российская компания обвинила корпорацию в намеренном сокрытии информации о летной пригодности самолетов 737 MAX 8, полеты которых в данный момент приостановлены по всему миру.

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В российский компании отметили, что две катастрофы с участием самолетов этой модели произошли не только из-за «халатности со стороны Boeing» при разработке воздушного судна, но также из-за утаивания критически важной информации от американского авиарегулятора.

По данным Financial Times, еще до приостановки полетов 737 MAX 8 «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов данной серии, но теперь добивается отмены сделки.

6 июля европейский авиационный регулятор EASA обнаружил очередную неисправность в самолетах Boeing 737 MAX. Всего было выявлено пять неполадок, которые производителю воздушных судов нужно устранить, прежде чем 737 MAX смогут вернуться к полетам.

Полеты были приостановлены после двух катастроф с участием самолетов Boeing. В ноябре 2018 года разбился 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года разбился 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на его борту были 157 человек.

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