Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX намечен на октябрь

В октябре намечен первый сертификационный полет самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности). Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 24 августа.

Авиапроизводитель планировал первый сертификационный полет самолета данной серии в сентябре, но сдвиг сроков не мешает компании в случае одобрения Федерального авиационного управления (ФАУ) возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки системы MCAS. Предположительно, именно из-за этой неполадки произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.