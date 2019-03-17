Boeing представила самый длинный в истории самолет

Американская авиастроительная компания Boeing презентовала ограниченному кругу лиц самый длинный пассажирский лайнер в мире. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X производитель представил 13 марта, на мероприятии отсутствовали представители СМИ.

Как стало известно CNN, презентация прошла в помещении завода в городе Эверетт, штат Вашингтон. Длина нового самолета составила 77 м, а размах крыльев — 72 м. Диаметр турбины двигателей лайнера — около 3,5 м.

При разработке лайнера впервые в гражданской авиации инженеры применили технологию со складыванием крыльев, которая ранее использовалась только в военной авиатехнике.

Ожидается, что основной модификацией станет Boeing 777-9X, на борт самолетов в зависимости от конструкции смогут подняться от 400 до 425 пассажиров. Максимально заявленная дальность полета лайнера превысит 14 тыс. км, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Укороченная модификация 777-8X длиной 70 м сможет принять до 375 пассажиров, а ее дальность полета будет более 16 тыс. км.

Несколько фотографий нового самолета опубликовал на своей странице в Twitter известный блогер Сэм Чуи, пишущий об авиации. Снимки попали к нему от сотрудников компании, уточнил он в подписи к ним.

Презентация прошла после катастрофы Boeing 737 MAX, произошедшей 10 марта в Эфиопии. Тогда погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В октябре 2018 года разбился самолет такой же модификации индонезийской компании Lion Air, погибли 189 человек.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний. Производитель запрет на полеты поддержал, однако продолжает настаивать на безопасности лайнеров.