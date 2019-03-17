Аргентина запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Аргентина ввела запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Решение об этом вынесло национальное управление гражданской авиации Аргентины.

Постановление организации опубликовали накануне, 16 марта, передает ТАСС. В документе говорится, что безопасность Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX поставлена под сомнение «в связи с известными событиями».

Эксплуатацию авиалайнеров запретили «все авиалинии, зарегистрированные в Аргентине». Запрет будет действовать до тех пор, пока «расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры».

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В октябре 2018 года разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

На данный момент приостановлена эксплуатация 247 Boeing 737 MAX из 371 существующих. Производитель запрет на полеты поддержал, однако продолжает настаивать на безопасности этих лайнеров.