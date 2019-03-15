В «Аэрофлоте» допустили отказ от заказанных Boeing 737 MAX 8

В группе «Аэрофлот» допустили возможность отказа от ранее заказанных для лоукостера «Победа» самолетов американского производства Boeing 737 MAX 8. Авиаперевозчик уже проавансировал закупку 20 самолетов этого типа, сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Если не будет стопроцентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет», — цитирует топ-менеджера в пятницу, 15 марта, ТАСС. Поставки «Победе» планировались не раньше ноября 2019 года, добавил он.

По словам Савельева, или производитель Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или будет заказан другой самолет.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, комментируя информацию о том, что авиакомпании «Победа» предложили купить российские авиалайнеры, что это решение — полностью прерогатива правительства России.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. После этой авиакатастрофы небо для 737 MAX 8 закрыли Индонезия, Эфиопия, Россия, Китай, Германия, Индия, США и Великобритания — в общей сложности более 40 стран по всему миру.

Похожее крушение Boeing 737 Max, унесшее жизни 189 человек, произошло менее чем полгода назад — в конце октября 2018 года. Лайнер авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.