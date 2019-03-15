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Песков указал на соответствие российских самолетов международным стандартам

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Фото: Корпорация «ИРКУТ»
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Решение о приобретении отечественных среднемагистральных самолетов МС-21 вместо американских Boeing — 737 МАХ — полностью прерогатива правительства России. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что авиакомпании «Победа» предложили купить российские авиалайнеры.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин последовательно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, отмечая соответствие российских авиалайнеров всем высоким стандартам международных перевозок.

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14 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что кабмин пока не разрешил 100-процентной дочерней компании «Аэрофлота» лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова рекомендовала авиаперевозчику приобрести российские самолеты.

На следующий день стало известно, что российские авиакомпании, ожидавшие поставок самой продаваемой модели Boeing — 737 МАХ 8, готовятся к их приостановке. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. После этой авиакатастрофы небо для 737 MAX 8 закрыли Индонезия, Эфиопия, Россия, Китай, Германия, Индия, США и Великобритания — в общей сложности более 40 стран по всему миру.

Похожее крушение Boeing 737 Max, унесшее жизни 189 человек, произошло менее чем полгода назад — в конце октября 2018 года. Лайнер авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

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