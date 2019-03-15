Песков указал на соответствие российских самолетов международным стандартам

Решение о приобретении отечественных среднемагистральных самолетов МС-21 вместо американских Boeing — 737 МАХ — полностью прерогатива правительства России. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что авиакомпании «Победа» предложили купить российские авиалайнеры.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин последовательно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, отмечая соответствие российских авиалайнеров всем высоким стандартам международных перевозок.

14 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что кабмин пока не разрешил 100-процентной дочерней компании «Аэрофлота» лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова рекомендовала авиаперевозчику приобрести российские самолеты.

На следующий день стало известно, что российские авиакомпании, ожидавшие поставок самой продаваемой модели Boeing — 737 МАХ 8, готовятся к их приостановке. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. После этой авиакатастрофы небо для 737 MAX 8 закрыли Индонезия, Эфиопия, Россия, Китай, Германия, Индия, США и Великобритания — в общей сложности более 40 стран по всему миру.

Похожее крушение Boeing 737 Max, унесшее жизни 189 человек, произошло менее чем полгода назад — в конце октября 2018 года. Лайнер авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.