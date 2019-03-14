Boeing остановил поставки лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing решила приостановить поставки самолетов модели 737 MAX в связи с несколькими авиакатастрофами.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, решение было принято после заявления Федерального авиационного управления США о закрытии американского воздушного пространства для лайнеров Boeing 737 MAX.

Первое крушение самолетов этого типа произошло 29 октября 2018 года в Индонезии. Согласно расследованию, причиной могла стать поломка датчика скорости. После взлета он якобы стал подавать ошибочные сигналы, что привело к включению автоматической системы, которая пыталась выровнять нос самолета. 10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Причины трагедии устанавливаются.

После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались многие авиакомпании по всему миру, в том числе российская S7.

В связи с приостановкой полетов упала стоимость акций авиастроительной корпорации Boeing. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги подешевели более чем на 6%.