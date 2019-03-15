Пилоты Boeing-737 за два года 23 раза сообщали о проблемах с лайнером

Пилоты авиалайнеров Boeing-737 Max не менее 23 раз сообщали о возникновении технических проблем при пилотировании самолетов данного типа. Об этом свидетельствуют данные системы регистрации отчетов о состоянии авиационной безопасности.

Сообщения фиксировались с 2017 года. Большая их часть касается незначительных неполадок, однако дважды пилоты жаловались на неожиданное снижение авиалайнера в ходе полета. Отмечается, что в первом подобном случае проблемы возникли во время взлета, а во втором — во время выравнивания самолета на высоте, которая не соответствовала заданной, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на CNN.

Первое крушение самолетов этого типа произошло 29 октября 2018 года в Индонезии. Согласно расследованию, причиной могла стать поломка датчика скорости. После взлета он якобы стал подавать ошибочные сигналы, что привело к включению автоматической системы, которая пыталась выровнять нос самолета. 10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Причины трагедии устанавливаются.

После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались многие авиакомпании по всему миру, в том числе российская S7.

В связи с приостановкой полетов упала стоимость акций авиастроительной корпорации Boeing. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги подешевели более чем на 6%.