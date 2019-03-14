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Опубликовано фото черного ящика лайнера Ethiopian Airlines

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало фото бортового самописца самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через шесть минут после взлета. Трагедия унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе троих россиян.

После ЧП полеты самолетов этой модификации запретили Россия, Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия и другие страны. От использования лайнеров отказались десятки авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7.

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