Опубликовано фото черного ящика лайнера Ethiopian Airlines
Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало фото бортового самописца самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.
Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через шесть минут после взлета. Трагедия унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе троих россиян.
После ЧП полеты самолетов этой модификации запретили Россия, Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия и другие страны. От использования лайнеров отказались десятки авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7.