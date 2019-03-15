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Росавиация призвала не спешить с выводами о причинах крушения Boeing 737 MAX

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Росавиация отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о недостатках разработки и сертификации модели самолета Boeing-737 MAX. В опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе такие утверждения назвали голословными и преждевременными, по крайне мере до тех пор, пока истинные причины авиакатастрофы не будут установлены профессионалами.

Накануне, 14 марта, Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России. Запрет действует бессрочно, до особого указания. От Boeing 737 MAX 8 и 9 авиакомпании стран мира начали отказываться после крушения самолетов данной модели — за последние полгода произошли две катастрофы с этими лайнерами.

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«Росавиация полагает правильным воздержаться от любых заявлений о причинах, приведших к авиакатастрофам самолетов типа Boeing-737 MAX... до получения результатов и выводов расследования», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом партнеров из компании Boeing в ведомстве охарактеризовали как очень серьезных людей, которые очень серьезно относятся к безопасности полетов.

Как только станут известны более подробные обстоятельства и причины катастроф в Эфиопии и Индонезии, Росавиация пообещала принять серьезные корректирующие меры.

В частности, формировать инструкции российским авиакомпаниям, исходя из тех рекомендаций, которые будут выработаны разработчиком воздушного судна и теми органами, которые сертифицировали воздушное судно — авиационным ведомством США, заключили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

14 марта французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало фото бортового самописца самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. 10 марта упал самолет такой же модели, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний, сообщили в Росавиации.

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