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Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для Boeing 737 MAX

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX выйдет в течение 7–10 дней.

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Как сообщает Reuters, американская корпорация, производящая эти лайнеры, работает над обновлением пилотных дисплеев и противостопорных систем.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

На данный момент приостановлена эксплуатация 247 Boeing 737 MAX из 371 существующих. Производитель запрет на полеты поддержал, однако продолжает настаивать на безопасности этих лайнеров.

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