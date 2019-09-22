В Московской области выпал снег с градом и дождем

Дождь, переходящий в снег, выпал в некоторых районах Московской области, а кое-где он сопровождался градом.

В частности, град был замечен в Клину, пишет «РИА Новости» в воскресенье, 22 сентября.

По данным МЧС, днем 22 сентября в Москве ожидается сильный ветер и снег с дождем. С 9:00 до 20:00 порывы ветра будут достигать 17–22 м/с. В столице и области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

В связи с непогодой спасатели посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать под ними автомобили.