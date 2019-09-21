МЧС предупредило о снеге с дождем и сильном ветре в Москве

Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 22 сентября. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию Центрального федерального округа 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщили в МЧС.

С 4:00 до 9:00 ожидается усиление ветра до 12–17 м/с, с 9:00 до 20:00 порывы будут достигать 17–22 м/с.

Тем временем в Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие сутки в Москве и области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. В ночь на 22 сентября в столице ожидаются заморозки.

В связи с непогодой спасатели посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать под ними автомобили.

20 сентября сообщалось, что в московском регионе в ночь на понедельник, 23 сентября, может лечь временный снежный покров.