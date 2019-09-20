Снег выпал в Архангельской области на месяц раньше срока

В Архангельской области выпал снег. Синоптики говорят о том, что зимняя погода пришла на месяц раньше обычного срока.

Снег выпал в нескольких районах региона. Больше всего осадков наблюдалось в Онежском районе. В Архангельске покров растаял к утру, в Маймаксанском районе снег оставался и в светлое время суток с дневной температурой. Об этом пишет ИА FlashNord.

Синоптики уточняют, что снегопады свойственны климату Архангельской области во второй половине октября. Так, в 2018 году первый снег выпал 23 октября, в 2017 году — 20 октября.

По данным специалистов, выпадения снега можно ожидать еще в течение суток.