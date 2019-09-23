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Синоптики пообещали москвичам «бабушкино лето» в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подобие бабьего лета ожидается в столичном регионе в эту субботу. К выходным столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил сайт «Метеовести».

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«По нашим прогнозам полноценного, длительного и теплого позднего бабьего лета уже не будет, однако его некое подобие, назовем его «бабушкино лето», в столичный регион всё же придет», — отметили метеорологи.

Они уточнили, что начиная со среды и до субботы Москва и окрестности окажутся под влиянием антициклона, и в регионе начнет теплеть.

«Если в среду утром местами слабые заморозки, а днем всего +7…+9 градусов, что в среднем на 4–5 градусов ниже климатической нормы, то в субботу ночные температуры подрастут до +2…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, и, таким образом, температурный фон вернется в рамки климата», — пообещали синоптики.

Дожди вернутся в столичный регион уже в воскресенье.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что теплое и солнечное бабье лето наступит в Москве только в октябре.

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