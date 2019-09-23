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В Гидрометцентре пообещали приход позднего бабьего лета в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплое и солнечное бабье лето наступит только в октябре. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В сентябре бабьего лета не будет. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — цитирует синоптика телеканал «360».

По словам Вильфанда, первые недели сентября, во время которых держалась на удивление теплая погода — температура воздуха достигала 22-25 градусов — были продолжением обычного лета, и никакого отношения к бабьему не имели.

«По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов», — подчеркнул он.

Гидрометцентр сможет понять, когда именно начнется бабье лето, только за два-три дня до его наступления, заключил Вильфанд.

При этом в центре погоды «Фобос» отметили, что в конце предстоящей недели в столицу придет подобие позднего бабьего лета.

«Осадков в Москве не прогнозируется, даже наоборот. Можно сказать, что вторая половина недели, четверг, пятница, суббота, это будет подобие позднего бабьего лета», — приводит слова синоптика агентство городских новостей «Москва». Температура воздуха поднимется днем в четверг до + 11 градусов, в пятницу — до + 13 градусов, а в субботу — до 15 градусов тепла.

Ранее в этот же день синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в ночь на 24 сентября из-за заморозков. Существует вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба. Ночью и утром ожидаются заморозки до -3…-1 градусов.

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