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Москвичам пообещали сильный ветер и небольшие осадки 23 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная холодная погода со слабыми осадками и сильным ветром ожидается в Москве в понедельник, 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду в столичном регионе продолжит оказывать влияние тыловая часть обширного атлантического антициклона, который ушел уже на восток», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем столбики термометров в столице покажут +7...+9 градусов, по области +5...+10 градусов. Ветер северо-западный, скоростью 6–11 м/с, в порывах до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет нормы — 748 мм рт. ст.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Среднесуточная температура составит 6–7 градусов, что ниже климатической нормы и характерно для октября.

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