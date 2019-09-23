Москвичам пообещали сильный ветер и небольшие осадки 23 сентября

Облачная холодная погода со слабыми осадками и сильным ветром ожидается в Москве в понедельник, 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду в столичном регионе продолжит оказывать влияние тыловая часть обширного атлантического антициклона, который ушел уже на восток», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем столбики термометров в столице покажут +7...+9 градусов, по области +5...+10 градусов. Ветер северо-западный, скоростью 6–11 м/с, в порывах до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет нормы — 748 мм рт. ст.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Среднесуточная температура составит 6–7 градусов, что ниже климатической нормы и характерно для октября.