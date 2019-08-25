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Собственный спорткомплекс построят на площадке арт-кластера «Таврида»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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На площадке арт-кластера «Таврида» в районе крымского Судака планируется построить спортивный комплекс. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, на полях фестиваля «Таврида-Арт» глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, речь идет о площади участка больше 200 га. Для региона развитие площадки поможет в привлечении новых инвестиций и в создании новых рабочих мест, отметил Аксенов.

В решении ряда вопросов должны помочь власти Крыма, подчеркнул он. «Среди них — подтяжка сетей теплоснабжения, водоснабжения, рекультивация свалки, ремонт дорог», — цитирует Аксенова ТАСС.

Ранее стало известно, что фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» начиная с 2022 года будет круглогодичным.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.

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