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Москва призвала решить разногласия в Киргизии мирными средствами

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Российская Федерация рассчитывает на мирный путь решения политических разногласий в Киргизии. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в пятницу, 9 августа.

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«Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами, в рамках конституции Киргизской Республики и действующего законодательства», — сказала она.

Москва следит за развитием ситуации в Киргизии. Республика — союзник и стратегический партнер России, напомнила она. По словам Захаровой, России небезразлична ситуация в стране по ряду вопросов, передает «РИА Новости».

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов 8 августа после штурма его резиденции. Его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города. Сотрудничать со следствием политик отказался.

После задержания Атамбаева в Бишкеке разгорелись беспорядки, устроенные, предположительно, сторонниками бывшего главы государства. Днем они намеревались устроить митинг с требованием отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова, но протест пришлось отменить из-за штурма дома Атамбаева.

Силовики штурмовали резиденцию бывшего лидера с 7 августа, однако задержанию Атамбаева мешали его сторонники. Во время столкновений в плен были взяты и жестоко избиты шестеро правоохранителей. Однако Атамбаев утверждает, что его сторонники не имели оружия, а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не целиться в людей.

Всего в ходе беспорядков за последние два дня пострадали 98 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Против сторонников Атамбаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления.

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