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Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием

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Фото: Global Look Press/youtube.com
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиняемый в коррупции, отказался сотрудничать со следствием. По словам адвоката Сергея Слесарева, политик объясняет это нарушениями со стороны органов.

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«Атамбаев отказался разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Экс-глава государства полагает, что следствие нарушило его права, конституционные нормы и уголовно-процессуальный кодекс, рассказал Слесарев.

Ранее 9 августа Атамбаева арестовали до 26 августа.

Бывший президент сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. Его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города.

Первая попытка задержать экс-главу государства была предпринята 7 августа, но не удалась из-за сопротивления сторонников Атамбаева. При этом несколько силовиков были взяты в заложники. Экс-президент утверждает, что у его сторонников не было оружия, «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

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