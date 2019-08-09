Фото Атамбаева для уголовного дела появились в Сети

В Интернете появились фотографии бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сделанные в рамках расследования уголовного дела. Снимки опубликовал Instagram-пользователь с ником bezpredelkg 9 августа.

Атамбаева задержали 8 августа во время очередной попытки штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Первомайский районный суд Бишкека арестовал экс-президента до 26 августа по подозрению в коррупции, пишет «Газета.ру».

После задержания Атамбаева в Бишкеке разгорелись беспорядки, устроенные, предположительно, сторонниками бывшего главы государства. Днем они намеревались устроить митинг с требованием отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова, но протест пришлось отменить из-за штурма дома Атамбаева. Правоохранители разогнали хулиганов и задержали 40 человек, в том числе соратника Атамбаева Фарида Ниязова.

Силовики штурмовали резиденцию бывшего лидера с 7 августа, однако задержанию Атамбаева мешали его сторонники. Во время столкновений в плен были взяты и жестоко избиты шестеро правоохранителей. Однако Атамбаев утверждает, что его сторонники не имели оружия, а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не целится в людей.

Всего в ходе беспорядков за последние два дня пострадали 98 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Против сторонников Атамбаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления.