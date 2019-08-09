После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева

После очередных беспорядков в Бишкеке правоохранители задержали 40 хулиганов, предположительно, сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД киргизской столицы.

На сайте ведомства указано, что беспорядки продолжались с ночи — хулиганы перекрывали дороги, крушили предметы и пытались нарушить общественный порядок. Для разгона злоумышленников полиции пришлось применить спецсредства.

Всего в беспорядках участвовали около 1,5 тыс. человек. Вероятнее всего, их устроили сторонники Атамбаева из-за его задержания. Люди требовали отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Через полчаса полиция разогнала хулиганов, личности зачинщиков устанавливаются.

Также известно о задержании на 48 часов экс-главы администрации Атамбаева и его соратника Фарида Ниязова. Его подозревают в причастности к захвату силовиков у резиденции бывшего лидера страны в селе Кой-Таш 7 августа. В ближайшие двое суток Ниязову вынесут меру пресечения.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева. Тогда силовикам помешали сторонники экс-лидера и не дали его задержать. Шестеро правоохранителей были взяты в плен и, по данным минздрава республики, жестоко избиты. Позднее пленных передали властям. Атамбаев же заявил, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям.

Всего в ходе беспорядков за последние два дня пострадали 98 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела, еще один правоохранитель впал в кому. Против сторонников Атамбаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления .

На следующий день силовики начали очередной штурм резиденции, незадолго до того, как сторонники Атамбаева выдвинулись из Кой-Таша в Бишкек, чтобы устроить митинг против Жээнбекова. Бывший глава государства сдался, его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.