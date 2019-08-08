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Президент Киргизии созвал совещание Совбеза по ситуации с Атамбаевым

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Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков созвал заседание Совета безопасности по ситуации с задержанием экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева и беспорядками. Совещание началось в четверг, 8 августа.

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«На повестке дня заседания, которое проходит без участия прессы, рассматривается вопрос «Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года», — сообщает пресс-служба действующего главы государства.

Жээнбеков обвинил Атамбаева в оказании жесткого вооруженного сопротивления проведению следственных мероприятий, что является грубым нарушением конституции.

Президент напомнил, что в правовом государстве все граждане обязаны соблюдать требования законов, и поручил «принять безотлагательные меры», пишет ТАСС. Председатель Госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев, глава МВД Кашкар Джунушалиев и генпрокурор Откурбек Джамшитов отчитались о предпринятых действиях.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями. Задержать экс-президента не удалось.

В результате беспорядков пострадали 52 человека, один силовик погиб, предположительно, от выстрела снайпера. Начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому.

Несколько силовиков были взяты в плен, позднее сторонники Атамбаева опубликовали видео с ними. Сам экс-президент назвал попытку захвата своего дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа».

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.

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