Появилось видео со взятыми в плен спецназовцами в резиденции Атамбаева

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены двое спецназовцев, взятых в плен сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при попытке штурма его дома.

На кадрах видно, как порядка 10 мужчин окружили двух бойцов в форме спецназа, сидящих на диване.

В штабе сторонников Атамбаева заявили, что держат в заложниках несколько силовиков.

«Они остаются в доме, живые, всё в порядке с ними», — приводит сообщение «РИА Новости».

По данным представителя штаба, бойцам спецподразделения не намерены причинять вред, их планируют отпустить утром.

Ранее замминистра МВД Киргизии потребовал немедленно освободить силовиков.

Обострение ситуации в селе Кой-Таш (вблизи Бишкека) произошло на фоне начала операции силовиков по задержанию экс-президента Атамбаева в его доме.

На защиту бывшего политика вышли его сторонники, которые собрались возле резиденции. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один из силовиков погиб. При этом задержать экс-президента не удалось.

В июне парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Сам Атамбаев, занимавший пост президента с 2011 по 2017 год, назвал обвинения парламентариев «абсурдными».