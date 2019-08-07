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Президент Киргизии прервал отпуск из-за ситуации вокруг Атамбаева

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации по задержанию экс-лидера республики Алмазбека Атамбаева. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее в тот же день в штабе Атамбаева сообщили, что бойцы спецназа задержали экс-президента Киргизии в его резиденции в Кой-Таше. По другим данным, бывший руководитель республики не задержан, а продолжает оказывать сопротивление.

Как сообщает киргизское агентство K-News, в резиденцию Атамбаева прорвались около 500 его сторонников. Они оказывают сопротивление силовикам, на территории слышны выстрелы. Поступает информация о наличии раненых, их число не уточняется. Люди пытаются сооружать баррикады. Дорога к резиденции перекрыта с обеих сторон, с воздуха территорию патрулируют вертолеты.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. Позднее Генпрокуратура республики частично поддержала обвинения.

В свою очередь, Атамбаев назвал абсурдными обвинения парламентариев и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Полномочия Атамбаева истекли 1 декабря 2017 года. На выборах главы государства победил кандидат Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

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