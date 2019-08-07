В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его резиденции в Кой-Таше. Об этом в среду, 7 августа, заявили журналистам в штабе бывшего главы государства.

«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — цитирует представителя штаба ТАСС.

При этом собеседник издания отметил, что внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Как отмечает портал 24.kg, сторонники экс-президента опровергают информацию о его задержании. По их словам, он продолжает обороняться в своем доме.

Адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил «РИА Новости», что его не пускают в резиденцию Атамбаева, поэтому нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно.

«Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти», — сказал он.

По данным телеканала «Апрель», сейчас возле дома бывшего главы государства собралось более 400 сторонников, которых также не пускают за забор. Сторонники пилят деревья, чтобы перекрыть дорогу, строят баррикады из камней и других подручных средств.

Ранее 7 августа в штабе Атамбаева заявили, что в Киргизии началась операция по его задержанию. Отмечалось, что сторонники бывшего главы государства пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома бывшего главы государства.

Издание 24.KG сообщило, что при штурме дома бывшего президента в Кой-Таше были ранены около 10 человек, в том числе журналисты. Официального подтверждения информации пока нет.

В Сети уже появились видеозаписи с места спецоперации. На кадрах видно, как силовики ворвались на территорию дома.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. За проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня Генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Полномочия Атамбаева истекли 1 декабря 2017 года. На выборах главы государства победил кандидат Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.