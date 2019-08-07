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Пожар возник на территории резиденции Атамбаева

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вспыхнул пожар, слышны выстрелы, передает в среду, 7 августа, «РИА Новости».

Отмечается, что огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба.

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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего главы государства спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Позднее в штабе Атамбаева сообщили, что бойцы спецназа задержали экс-президента Киргизии. Однако сторонники экс-президента эту информацию опровергают.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. За проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня Генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал эти обвинения абсурдными и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Полномочия Атамбаева истекли 1 декабря 2017 года. На выборах главы государства победил кандидат Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

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