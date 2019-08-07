Путина проинформировали о ситуации вокруг Атамбаева

Президент России Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — заявили в пресс-службе.

По данным Кремля, Путин получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Ранее 7 августа в штабе Атамбаева сообщили, что бойцы спецназа задержали экс-президента Киргизии в его резиденции в Кой-Таше в среду, 7 августа. По другим данным, бывший глава государства не задержан, а продолжает оказывать сопротивление.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня Генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Полномочия Атамбаева истекли 1 декабря 2017 года. На выборах главы государства победил кандидат Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.