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Один человек погиб при штурме дома экс-президента Киргизии Атамбаева

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Минздрав Киргизии рассказал о гибели одного спецназовца, участвовавшего в штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Число пострадавших при этом выросло до 36 человек.

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«Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением <...>, был экстренно взят на операцию, несмотря на реанимационные мероприятия скончался», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее Минздрав Киргизии рассказал о 15 раненых. Сообщалось, что среди пострадавших есть люди с огнестрельными ранениями. Информацию о гибели одного человека в ходе штурма тогда опровергли.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера государства. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома, после чего начался второй.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее данным, экс-президент «обороняется у себя дома».

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