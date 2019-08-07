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Минздрав Киргизии назвал число раненых при штурме дома Атамбаева

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Минздрав Киргизии рассказал о 15 раненых в результате столкновений у резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Все они госпитализированы, пишет 24.kg в среду, 7 августа.

Отмечается, что среди пострадавших есть люди с огнестрельными ранениями. Один из них был направлен на экстренную операцию. Также в больницу попал один боец спецназа — пуля пробила его бронежилет. Информацию о гибели одного человека в ходе штурма в минздраве опровергли.

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Известно, что трое пострадавших находятся в Чуйской областной больнице. Двое из них получили ранения грудной клетки от резиновых пуль, у третьего сотрясение мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троих доставили в национальный госпиталь в Бишкеке. Один из пострадавших получил травмы кистей рук от резиновых пуль и контузию глаза.

Кроме того, девять пострадавших находятся в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).

Спецслужбы Киргизии опровергли информацию о том, что спецназовцев взяли в плен сторонники экс-президента. По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности, спецоперация продолжается, отмечает «РИА Новости».

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера государства.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее данным, экс-президент «обороняется у себя дома».

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