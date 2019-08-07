Сторонники Атамбаева смогли отбить штурм его дома спецназом

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева смогли отбить штурм его дома в селе Кой-Таш спецназом страны. Об этом в среду, 7 августа, сообщили ТАСС в штабе бывшего главы государства.

По словам собеседника агентства, сторонники Атамбаева пробили забор, прорвались на территорию резиденции и окружили спецназ. Он добавил, что люди, поддерживающие бывшего президента, продолжают приезжать со всех регионов страны.

По информации «РИА Новости», спецназу не удалось захватить Атамбаева, часть бойцов сдалась его сторонникам. Они требуют отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, пишет «Интерфакс».

Ранее в среду адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте. Позднее дочь Атамбаева в посте на своей странице в Instagram заявила, что это ложь и ее отец всё еще находится в своей резиденции в Кой-Таше.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера государства. Они применили спецсредства против сторонников Атамбаева, более 10 человек получили ранения.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла «РИА Новости» эту информацию. По ее данным, экс-президент «обороняется у себя дома».

За неделю до этих событий парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня Генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства.