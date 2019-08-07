Адвокат сообщил о нахождении Атамбаева в «безопасном месте»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев, в среду, 7 августа, сообщает «Интерфакс».

«Атамбаев находится в безопасном месте», — сказал он. Ранее адвокат экс-президента заявлял, что нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера государства. Они применили спецсредства против сторонников Атамбаева, более десяти человек получили ранения.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла «РИА Новости» эту информацию. По ее данным, экс-президент «обороняется у себя дома».

За неделю до этих событий парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства.