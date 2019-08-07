Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом в среду, 7 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера государства. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По информации минздрава республики, число пострадавших достигло 36, один человек погиб.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее данным, экс-президент «обороняется у себя дома». Кроме того, по информации СМИ, правоохранителям не удалось задержать политика. Также адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации. Он проведет срочное заседание совета безопасности республики утром 8 августа.