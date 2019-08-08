Атамбаев сделал заявление после штурма своего дома

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам после штурма своей резиденции.

По его словам, попытка его задержать, и спецоперация в его доме стали настоящим беспределом.

«Я призываю силовиков одуматься не идти против своего народа», - сказал экс-президент 8 августа в эфире телеканала «Апрель».

В среду киргизские силовики предприняли попытку задержания Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш (вблизи Бишкека).

На защиту бывшего политика вышли его сторонники. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один из силовиков погиб. По данным властей, его могли убить из снайперского вооружения.

При этом задержать экс-президента не удалось, а несколько спецназовцев оказались в заложниках в доме Атамбаева. Сторонники экс-президент опубликовали видео со взятыми в плен силовиками, но пообещали их отпустить утром.

В июне парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека. Сам Атамбаев, занимавший пост президента с 2011 по 2017 год, назвал обвинения парламентариев «абсурдными».

Нынешний глава республики Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где срочно созвал заседание Совета безопасности.