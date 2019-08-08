Спецназовца мог убить снайпер при задержании Атамбаева в Киргизии

Спецназовца мог убить из снайперской винтовки сторонник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) в среду, 7 августа.

«Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа», — приводит «РИА Новости» слова сотрудников спецслужб.

Отмечается, что сами спецназовцы применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались боевым оружием.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.

Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По данным минздрава республики, один человек погиб.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. Позднее Генпрокуратура республики частично поддержала обвинения.