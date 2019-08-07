Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 43 человек

Число пострадавших в столкновениях при штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в Киргизии возросло до 43 человек. Об этом 7 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что 41 человека госпитализировали в больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединенную больницу, двое проходят лечение амбулаторно.

Помимо этого отмечается, что в доме экс-президента остаются шестеро спецназовцев. Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов во время переговоров со сторонниками политика потребовал немедленно их освободить.

В свою очередь депутат Асель Кодуранова заявила, что заложников отпустят к утру, когда правоохранительные органы выполнят требования сторонников Атамбаева.

«Для начала правоохранительные органы республики должны заново подключить электричество в селе Кой-Таш, которое было отключено перед штурмом дома Атамбаева», — сказала она.

Помимо этого она потребовала остановить телефонную связь и интернет.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По данным минздрава республики, один человек погиб.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, экс-президент «обороняется у себя дома». Кроме того, по информации СМИ, правоохранителям не удалось задержать политика. Также адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации. Он проведет срочное заседание Совета безопасности республики утром в четверг, 8 августа.