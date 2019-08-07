Столкновения сторонников Атамбаева с силовиками попали на видео

Телеканал РЕН ТВ публикует кадры столкновения сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками.

На видео сторонники политика и милиционеры кидаются друг в друга камнями.​

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По данным минздрава республики, число пострадавших достигло 43, один человек погиб.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, экс-президент «обороняется у себя дома». Кроме того, по информации СМИ, правоохранителям не удалось задержать политика. Также адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации. Он проведет срочное заседание Совета безопасности республики утром в четверг, 8 августа.