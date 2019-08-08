Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

Начальник главка МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому в реанимации, куда попал из-за травмы, полученной во время столкновений силовиков со сторонниками экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского минздрава.

«На данный момент он находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние остается крайне тяжелым», — цитирует заявление «РИА Новости».

Отмечается, что у Курманкулова закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ему была экстренно проведена трепанация черепа.

В среду, 7 августа, киргизские силовики предприняли попытку задержания Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш (вблизи Бишкека).

На защиту бывшего президента вышли его сторонники. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один из силовиков погиб, а несколько были взяты в заложники.

При этом задержать Атамбаева не удалось.

Сторонники экс-президента опубликовали видео со взятыми в плен силовиками.

В июне парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Бывший президент обвинения отрицает. После инцидента возле своего дома Атамбаев выступил с обращением к силовикам, а сам штурм назвал беспределом.