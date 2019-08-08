Минздрав Киргизии рассказал о состоянии плененных Атамбаевым спецназовцев

Спецназовцы, взятые в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

«Врачами оказана помощь шести сотрудникам силовых структур, которые удерживаются на данный момент в Кой-Таше», — цитирует сообщение «РИА Новости». У двух из них пулевые ранения, у остальных — ушибы, рваные и резаные раны.

Всего медицинская помощь потребовалась 21 человеку.

Представитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявил журналистам, что спецназ в ходе операции действовал в рамках закона и применял резиновые пули и спецсредства, передает «Интерфакс». При этом бойцы получили огнестрельные ранения, и пули выпущены со стороны дома экс-президента. В ведомстве заявили, что захваченные в заложники сотрудники избиты с особой жестокостью, а информация о том, что пленных «оставили их товарищи», распространенная сторонниками Атамбаева, не соответствует действительности. Также там подчеркнули, что защитники бывшего главы государства использовали в качестве живого щита женщин и детей.

Ранее 8 августа Атамбаев заявил, что стрельбу во время спецоперации вел он. У его сторонников, по словам экс-президента, не было никакого оружия, «даже рогатки». Бывший глава государства подчеркнул, что старался не попадать по людям.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями, некоторые силовики были взяты в плен. Задержать экс-президента не удалось.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео со взятыми в плен, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа».