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Экс-глава Киргизии Атамбаев пообещал отпустить взятых в плен силовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал, что его сторонники отпустят всех силовиков, взятых в заложники при штурме его резиденции.

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«Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера», — цитирует его агентство «РИА Новости».

Сторонники Атамбаева, в свою очередь, выдвинули требование — они отпустят пленных только после того, как в село Кой-Таш, где находится дом экс-президента, вернут интернет и сотовую связь. Также они намерены устроить митинг в Бишкеке и требовать отставки действующего лидера страны Сооронбая Жээнбекова.

По словам представителя штаба сторонников, у резиденции Атамбаева собралось более 3 тыс. человек, все они «возмущены действиями властей и готовы пойти на крайние меры».

Экс-глава государства подтвердил намерение своих сторонников выйти на митинг. Акция должна начаться возле офиса Атамбаева в Бишкеке, оттуда протестующие двинутся к Белому дому. В ответ спецслужбы напомнили об ответственности за распространение призывов к участию в незаконных акциях.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева с целью задержать его. На защиту бывшего лидера вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями. Задержать экс-президента не удалось.

В результате беспорядков пострадали 52 человека, один силовик погиб, предположительно, от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Несколько силовиков были взяты в плен, позднее сторонники Атамбаева опубликовали видео с ними.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.

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