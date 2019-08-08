Прямой эфир

Посольство дало россиянам совет по безопасности в Киргизии

0
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать района, где проводится спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. При этом в дипмиссии отметили, что угроз безопасности россиян в стране нет.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

«Как обычно в таких ситуациях, предлагают и рекомендуют держаться подальше от очага, от места происшествия и избегать мест массового скопления людей», — пояснил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства Виктор Харченко.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего главы государства. Его обвиняют в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент не согласен в обвинениями, а спецоперацию назвал беспределом.

Силовики штурмовали дом Атамбаева в пригороде Бишкека, но операции воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений пострадали 52 человека, в том числе гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался. Нескольких силовиков взяли в заложники. Глава областной милиции находится в состоянии комы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Киргизии созвал совещание Совбеза по ситуации с Атамбаевым
В Киргизии в отношении защитников Атамбаева возбудили уголовные дела

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017