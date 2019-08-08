Посольство дало россиянам совет по безопасности в Киргизии

Посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать района, где проводится спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. При этом в дипмиссии отметили, что угроз безопасности россиян в стране нет.

«Как обычно в таких ситуациях, предлагают и рекомендуют держаться подальше от очага, от места происшествия и избегать мест массового скопления людей», — пояснил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства Виктор Харченко.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего главы государства. Его обвиняют в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент не согласен в обвинениями, а спецоперацию назвал беспределом.

Силовики штурмовали дом Атамбаева в пригороде Бишкека, но операции воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений пострадали 52 человека, в том числе гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался. Нескольких силовиков взяли в заложники. Глава областной милиции находится в состоянии комы.