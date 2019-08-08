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Сторонники Атамбаева пытаются прорваться в столицу Киргизии

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Фото: ТАСС/Вадим Нешкумай
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Сторонники задержанного в четверг, 8 августа, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Об этом сообщили в МВД республики.

По словам представителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов «предпринимают необходимые меры», чтобы не допустить проникновения сторонников бывшего главы государства в столицу, передает ТАСС.

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По сообщению местных СМИ, в расположенных к югу от Бишкека селах и их окрестностях продолжаются стычки сотрудников милиции и поддерживающих Атамбаева граждан.

В связи с возможными беспорядками в Бишкеке созданы добровольные дружины для патрулирования городских улиц. В их состав входит около 1,5 тыс. человек.

Ранее в четверг сообщалось, что Алмазбек Атамбаев, сдавшийся силовикам после штурма, доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

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