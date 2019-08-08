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Политолог указал на камень преткновения между двумя президентами Киргизии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал контролировать все процессы в стране через своего преемника — действующего главу государства Сооронбая Жээнбекова, рассказал «Известиям» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин. Однако Жээнбекову удалось выйти из-под опеки своего протеже.

Ранее 8 августа СМИ сообщили, что экс-президент Киргизии сдался властям, которые за минувшие сутки предприняли несколько безуспешных попыток задержания.

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«Атамбаев рассчитывал, что станет киргизским Дэн Сяопином и будет, находясь за кулисами, «рулить» тем, что происходит в стране. Но так не получилось», — сказал Грозин.

Именно Атамбаев «продавил» на пост президента Жээнбекова, у которого изначально рейтинг был 5%, напомнил эксперт. По его словам, на избрание Жээнбекова Атамбаев потратил гигантское количество ресурсов.

«Очевидно Атамбаев рассчитывал, что у Жээнбекова будет внутренняя обязанность. И он станет если не марионеткой, то человеком очень чутко прислушивающимся к его интересам», — отметил завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ.

Однако действующий президент быстро и эффективно избавился от людей, которых ему навязали в качестве окружения. В частности, это касается бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, отметил Грозин.

«После того как Жээнбеков пересажал или отправил в отставку всех людей, которыми его обставил Атамбаев, и началась текущая внутриполитическая ситуация, которая только обострялась», — заключил эксперт.

Всего в ходе беспорядков при задержании Атамбаева пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.

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