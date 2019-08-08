Штаб Атамбаева объявил митинг с требованием отставки главы Киргизии

Штаб бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявил бессрочный митинг, требуя отставки президента и правительства. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил «РИА Новости» соратник Атамбаева Сергей Слесарев.

«Я могу говорить со слов экс-президента: Алмазбек Шаршенович заявил, что в штабе объявили бессрочный митинг с требованием отставки президента и правительства», — сказал он.

Ранее в четверг ситуация вокруг резиденции Атамбаева в Кой-Таше снова накалилась — сторонники экс-президента отменили запланированный митинг в Бишкеке и вернулись в село после информации о новом штурме.

Попытку первого штурма правоохранители предприняли вечером 7 августа. Однако сторонники Атамбаева помешали силовикам и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в плен. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

При этом Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям. Позднее шестерых пленных передали властям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

Ранее в этот день Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.