Парламент Киргизии предложил ввести в стране режим ЧП

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Решение принято на внеочередном заседании.

Инициативу поддерживает большинство парламентариев. Разработка соответствующего документа поручена профильному комитету, передает ТАСС.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева в пригороде Бишкека. Однако сторонники экс-президента отбили атаку.

Несколько силовиков были взяты в заложники. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям. Позднее шестерых пленных передали властям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

Ранее в этот день президент страны Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.