Сторонники Атамбаева отменили митинг из-за нового штурма его дома

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отменили запланированный митинг в Бишкеке и возвращаются в село Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего лидера страны. Об этом сообщили агентству ТАСС в штабе Атамбаева 8 августа.

«Здесь (в селе Кой-Таш. — Ред.) вновь звучат выстрелы и взрываются светошумовые гранаты, которые применяют сотрудники милиции», — сообщили в штабе, добавив, что митинг отменен из-за неспокойной ситуации возле дома Атамбаева.

Сторонники экс-президента намеревались устроить днем митинг с требованием отставки действующего лидера Сооронбая Жээнбекова. Протестующие должны были собраться возле офиса Атамбаева и пойти к Белому дому, где располагаются парламент страны и администрация главы государства.

Незадолго до того, как протестующие выдвинулись из села Кой-Таш, силовики начали очередной штурм резиденции Атамбаева.

Попытку первого штурма правоохранители предприняли вечером 7 августа. Однако сторонники Атамбаева помешали силовикам и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в плен. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

При этом Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям. Позднее шестерых пленных передали властям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

Ранее в этот день Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.