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Захарова заявила об отсутствии обращений Атамбаева по поводу приезда в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что у нее нет какой-либо информации об обращениях экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с просьбой приехать в Россию. Ее заявление в четверг, 8 августа, публикует ТАСС.

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По словам Захаровой, Москва рассматривает последние события в Киргизии как внутренние дела этой страны.

«Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже», — сказала Захарова.

Она напомнила, что посольство России в Киргизии рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать района, где проводится спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего главы государства. Силовики штурмовали дом Атамбаева в пригороде Бишкека, но операции воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений пострадали 52 человека, в том числе гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался. Нескольких силовиков взяли в заложники.

Атамбаева обвиняют в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент не согласен с обвинениями, а спецоперацию назвал беспределом. Он признался, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его предшественник грубо нарушил конституцию, оказав сопротивление.

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