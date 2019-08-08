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Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

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Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Киргизские силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

«Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», — сказал информагентству представитель штаба.

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По данным «РИА Новости», в штурме резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш участвуют 200 сотрудников правоохранительных органов.

«Они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырех сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — рассказал собеседник агентства.

Первые попытки штурмовать резиденцию Атамбаева и задержать его самого спецслужбы предприняли 7 августа. Им помешали сторонники экс-президента. В результате столкновений 52 человека обратились за медицинской помощью. 27 человек из пострадавших — сотрудники спецслужб.

Задержать экс-президента, которого обвинили в ряде преступлений, не удалось. После столкновений с силовиками сторонники Атамбаева опубликовали видео со взятыми в плен, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал спецслужбы «не идти против своего народа».

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