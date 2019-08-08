Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам при попытке задержания. С таким заявлением Жээнбеков выступил в четверг, 8 августа.

«Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — цитирует «РИА Новости» киргизского лидера.

Жээнбеков собрал Совет безопасности и обратился к его членам, подчеркнув необходимость исполнять все мероприятия по сохранению законности, мира и безопасности в стране. Президент призвал их принять безотлагательные меры.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента, которого обвинили в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Силовики штурмовали дом Атамбаева в поселке Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Штурму воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений 52 человека пострадали, один сотрудник спецназа скончался. Глава областной милиции находится в состоянии комы.

Задержать Атамбаева не удалось. Все обвинения он отрицает.