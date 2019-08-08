Прямой эфир

Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции

0
Фото: REUTERS/Vyacheslav Oseledko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам при попытке задержания. С таким заявлением Жээнбеков выступил в четверг, 8 августа.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

«Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — цитирует «РИА Новости» киргизского лидера.

Жээнбеков собрал Совет безопасности и обратился к его членам, подчеркнув необходимость исполнять все мероприятия по сохранению законности, мира и безопасности в стране. Президент призвал их принять безотлагательные меры.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента, которого обвинили в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Силовики штурмовали дом Атамбаева в поселке Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Штурму воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений 52 человека пострадали, один сотрудник спецназа скончался. Глава областной милиции находится в состоянии комы.

Задержать Атамбаева не удалось. Все обвинения он отрицает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва надеется на мирное разрешение конфликта в Киргизии
В Киргизии в отношении защитников Атамбаева возбудили уголовные дела

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017