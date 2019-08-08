В Киргизии в отношении защитников Атамбаева возбудили уголовные дела

В Киргизии возбудили уголовные дела в отношении защитников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, участвовавших в столкновениях с полицией. Как сообщает РБК в четверг, 8 августа, досудебное производство начато по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников и убийстве.

7 августа киргизские силовики предприняли попытку задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш вблизи Бишкека. На защиту бывшего президента вышли его сторонники, начались столкновения с полицией. В результате один из силовиков погиб, несколько были взяты в заложники, всего пострадали 48 человек, половина из которых — гражданские лица.

Задержать Атамбаева не удалось. После инцидента возле своего дома он выступил с обращением к силовикам, призвав их «не идти против своего народа», а сам штурм назвал беспределом.

В июне парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.